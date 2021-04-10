Астероиды Наамы назвали в честь израильтянки

Два новых астероида назвали в честь хайфчанки, студентки и просто красавицы.

Не каждый день космические объекты называют в честь человека которого мы можем повстречать прогуливаясь по улицам города или сидя в кафе.

Пресс-служба Техниона сообщила: американское космическое агентство NASA зарегистрировало два новых астероида и назвало в честь обнаружившей их хайфчанки, Асиль Наама.

Асиль Наама, студентка факультета биомедицинской инженерии Техниона, обнаружила два новых астероида, которые отныне будут носить ее имя. Это часть кампании по поиску астероидов НАСА.

«Я очень хотела принять участие в этой кампании, которая является своего рода соревнованием, но НАСА настаивало на том, чтобы я набрала команду из трех человек. Я объяснила им, что не могу нанять партнеров, но это моя мечта, и в конце концов они позволили мне участвовать. Оказалось, что я был единственной командой из одного человека, а также единственной израильтянинкой среди 116 команд со всего мира».

Наама, которая выросла в Дейр аль-Асад в Галилее и в настоящее время живет в Хайфе, участвует в исследованиях в лаборатории профессора Дэна Адама в Технионе, где она научилась делать сегментацию — разделять изображения на части. По ее словам, этот навык помог ей найти астероиды. «Я получила набор фото и видео из НАСА и мне нужно было найти в них новые астероиды. Я назвала свою «команду» ANI (Asil Naama Israel), и обнаруженные мной астероиды будут называться ANI1801 и ANI2001.