Аманда Сейфрид поделилась редким снимком подросшего сына

35-летняя Аманда Сейфрид и 44-летний Томас Садоски ведут закрытый образ жизни и не любят делиться с журналистами подробностями своей личной жизни. Известно лишь, что в конце сентября прошлого года звездная пара во второй раз стала родителями: у Аманды и Томаса родился сын.

Аманда Сейфрид с сыном

По этому случаю осенью Аманда опубликовала несколько фотографий с младенцем, после чего больше 20 недель не радовала подписчиков новыми кадрами с сыном. Сегодня же Сейфрид впервые за долгое время поделилась новым фото подросшего малыша. На редком снимке мальчик тянется руками к любимому питомцу семьи — псу породы австралийская овчарка по имени Финн. Собака в этот момент самодовольно облизывается.

Ревнивый,

— подписала новый снимок из домашнего архива Аманда.

Сын Аманды Сейфрид и Томаса Садоски

Сейфрид и Садоски продолжают скрывать лицо подросшего сына — на новом фото виден лишь его затылок. Кроме того, звездные родители пока так и не рассекретили имя сына.

Точно так же, к слову, супруги вели себя и после рождения дочери: о том, что девочку зовут Нина, поклонники узнали далеко не сразу. Лицо девочки в соцсетях Аманда и Томас тоже не показывают, однако папарацци все-таки смогли несколько раз запечатлеть Нину на прогулке с родителями.

Аманда Сейфрид с сыном и дочерью Ниной

Томас Садоски с дочерью Ниной

Напомним, Аманда Сейфрид и Томас Садоски познакомились в 2015 году во время репетиций бродвейской постановки The Way We Get By, а сблизились уже через год на съемках картины «Последнее слово». Отношения пары развивались стремительно: осенью 2016-го они обручились, а в марте следующего года связали себя узами брака. Тайная свадьба актеров состоялась всего за несколько недель до появления на свет их дочери Нины.