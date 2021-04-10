Актер из сериала «Друзья» раскрыл подробности о спецвыпуске

В интервью на «Шоу Грэма Нортона» актер рассказал, что съемки нового эпизода «Друзей» начнутся на следующей неделе в Лос-Анджелесе. При этом Швиммер предупредил поклонников шоу, чтобы они не рассчитывали увидеть персонажей шоу такими, какими их знали раньше. «Я буду собой. Я буду Дэвидом, — сказал Швиммер. — Мы не в образе, мы — настоящие люди». Кроме того, актер добавил еще одну деталь: «Есть один пункт, который я не хочу выдавать, — где мы все что-то читаем».

На вопрос ведущего о подготовке к съемкам Швиммер признался, что не смог заставить себя вновь пересмотреть все эпизоды сериала. «Думаю, мне придется много пересмотреть в ближайшие пять дней», — посмеялся он.