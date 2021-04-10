Меган Маркл пустят на похороны принца Филиппа На Полтавщині поліцейські взяли під опіку вагітну матір з 4 дітьми, яка втекла від домашнього кривдника за 300 км » 9 квітня на фронті: з російського боку — 7 обстрілів, з українського — поранений Протягом минулої доби, 9 квітня 2021 року, на Донбасі мали місце 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 6 обстрілів та 1 дистанційне мінування мінами ПОМ-2

Про це із посиланням на ранкове фронтове зведення за неділю, 10 квітня, передає Еспресо.TV. Окупанти вели обстріли поблизу: Пісків, Водяного — з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, Старогнатівки — з автоматичних станкових гранатометів, Луганського — з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, Зайцевого. Внаслідок обстрілів в район Луганського один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надали необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого — задовільний.