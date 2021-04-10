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9 квітня на фронті: з російського боку — 7 обстрілів, з українського — поранений

Протягом минулої доби, 9 квітня 2021 року, на Донбасі мали місце 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 6 обстрілів та 1 дистанційне мінування мінами ПОМ-2
Про це із посиланням на ранкове фронтове зведення за неділю, 10 квітня, передає Еспресо.TV.

Окупанти вели обстріли поблизу:

Пісків, Водяного — з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї,

Старогнатівки — з автоматичних станкових гранатометів,

Луганського — з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, Зайцевого.

Внаслідок обстрілів в район Луганського один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надали необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого — задовільний.

10 апреля, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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