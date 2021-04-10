9 квітня на фронті: з російського боку — 7 обстрілів, з українського — поранений

Протягом минулої доби, 9 квітня 2021 року, на Донбасі мали місце 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 6 обстрілів та 1 дистанційне мінування мінами ПОМ-2
Про це із посиланням на ранкове фронтове зведення за неділю, 10 квітня, передає Еспресо.TV.
Окупанти вели обстріли поблизу:
Пісків, Водяного — з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї,
Старогнатівки — з автоматичних станкових гранатометів,
Луганського — з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, Зайцевого.
Внаслідок обстрілів в район Луганського один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надали необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого — задовільний.
Leave a Reply