Якщо завтра війна — чи вдасться Росії захопити Україну

Ось свіже повідомлення від військового кореспондента Андрія Цаплієнка:

“На фото те, що залишилось від боєприпасу, який шостого квітня вбив Володимира Шпака, командира взводу 58 бригади. За хвостовиком командування бригади ідентифікувало боєприпас як, ймовірно, танковий кумулятивний снаряд калібру 125-мм. Якщо це так, то, значить, “сепарські” танки вже на передовій. Хоча, за умовами перемир’я, мають знаходитись в боксах далеко від лінії зіткнення. І варто бути готовими, що таких обстрілів побільшає. Кремлю потрібна війна. Ось що пише родичам на підконтрольну територію жителька окупованої Макіївки (ім’я не називаю із зрозумілих причин): “Нас тут пугают, что 25 апреля начнется полномасштабная война с войсками НАТО. Знакомая работает у Пушилина, он своим сказал отдать всем трудовые книжки и быть наготове”.

Чого варті заяви прес-секретаря російського вождя Дмитра Пєскова в унісон про те, що російські війська знаходитимуться на українських кордонах доти, поки Путін і Шойгу захочуть. А ще лякалки головного ГРУшника по українському питанню Дмитра Козака про те, що ще вам покажемо розвал України.

І моє улюблене — черговий фейк “Московського комсомольця” про те, як після візиту Володимира Зеленського на Донбас — наші військові вивісили прапор Третього рейху.

Мета цього вкиду зрозуміла як два на два — треба заохотити бойових бурятів визволяти Україну від українців.

Що ж — укотре постає питання. А якщо дійсно всі ці пафосні заяви Козака, Гіркіна, Пєскова і решти справді завершаться реальною ескалацією на фронті? Що тоді нам робити з “п’ятою колоною”, з усіма цими Медведчуками і Мураєвим? Ну, і з РПЦ як розсадником диверсантів і мережею перевалочних баз. Де кожен диверсант може ефектно загримуватись під бомжиху як Оксана Марченко в свіжій “Паломниці”? Рішення РНБО на них щось не надто діють — як вели інформаційну війну проти України в тилу, так і ведуть. У той час, коли великі західні аналітичні центри і США кажуть про прямі загрози для Чорного моря і Одеси — на каналі Мураєва розповідають нісенітниці про те, як американці хочуть знищити Крим і ту ж Одесу. Хоча учора Сполучені Штати чітко заявили, що розглядають можливість відправки найближчими тижнями військових кораблів у Чорне море на знак підтримки України через нарощування сил Росії на сході нашої держави. Якраз заради того, щоб росіяни не змогли заблокувати порт Одеси і завадити нашій торгівлі.

А ще — пропагандисти нагнітають щодо Маріуполя. Хоча цілком ймовірно, що після Великодня РФ вирішить перекрити Керченську протоку і заблокувати цей важливий порт. Але за версією НАШ — не РФ загроза у Маріуполі, а …україномовні касири.

А чи готові ми до війни, спитаєте ви? На щастя, командуванням Збройних сил України ухвалено рішення про проведення навчань з тероборони на Херсонщині. Але ми чи не уперше маємо серйозно поставити питання. У разі повномасштабних бойових дій з РФ, на кого з українських олігархів може розраховувати Україна? До речі, це — надважливе питання, бо відмазка: “я плачу податки і мене нічого окрім гуманітарки не цікавить”, уже не пройде.

А що думають наші військові? На моє прохання знайомі офіцери пояснили плани РФ на Чорному морі. Найімовірніші напрямки атаки — це Азовське і Чорноморські узбережжя (район Коблево і Очакова, щоб закрити Одесу і Миколаїв) з ​​допоміжним ударом з Криму в район Каховки з ГЕС. У Криму стоять ударні групи — близько 25 тисяч. У цьому можуть допомогти два батальйони з Придністров’я, щоб блокувати Одесу, і пробити два коридори. Перший: море-Одеса-Кишинів і другий: Крим — Каховка — Мелітополь. У другому випадку наші ЗСУ на Донбасі можуть виявитися в оточенні, Одеса в блокаді, зупиняється наш морський експорт-імпорт з усіх портів і Путін милостиво погоджується на умовний “Мінськ-3”. А переляканий Офіс Зеленського буде змушений розповідати про те, що якщо ми не хочемо всі померти і втратити ще три області — треба виконати “Мінськ-2”. З виборами на території ОРДЛО і блокуванні всіх ініціатив щодо НАТО і ЄС. А ще з ротою бойовиків у якості депутатів ВРУ від мажоритарних округів Донбасу.

“А що ж робити? Може здатись?” — спитаєте ви. Тим паче на проросійських ресурсах в Україні люблять набрехати, які у нас немічні військові. Та і брат судді Вовка в Службі зовнішньої розвідки теж не надихає. Мовляв — ах не Моссад, хоч і шекелі в сейфі знайдуться.

Але чому ми не маємо боятись і бігти за памперсами? На відміну від 2014 — ми маємо мінімум мільйон людей, які пройшли війну із РФ. У нас з’явилась армія. Ми досконало вивчили логістику з нуля. Нарешті США пообіцяли нормальну підтримку — судячи з усього закрите небо і серйозну допомогу на морі. Щоб росіяни не мали змогу закрити Чорне море, як уже закрили Азовське.

І ще одне. США, НАТО і персонально Джо Байден сказали Зеленському — як тільки судова система буде перебудована до кінця під необхідні європейські стандарти, то, десь через два роки ми отримаємо план дій щодо членства в НАТО. Тому “валить из этой страны” треба буде не нам, а “украинским русским” і лякливим “слугам народу”.

https://espreso.tv/yakshcho-zavtra-viyna-chi-vdastsya-rosii-zakhopiti-vsyu-ukrainu