В Украине повышена военная угроза из-за войск РФ у границ, — разведка

Об этом представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил в эфире телеканала «Дом», передает РБК-Украина .

Он отметил, что обычно такие масштабные мероприятия проходят осенью, когда проводятся стратегические учения и разного рода итоговые командно-штабные учения.

Скибицкий отметил, что в Украине такие действия России оценивают как угрозу национальной безопасности страны.

«Сейчас, по результатам мониторинга ситуации, ГУР МО Украины отмечает повышение уровня военной опасности для нашего государства. Это обусловлено переброской российских войск к границам Украины, масштабными мерами их оперативной и боевой подготовки, усилением разведывательной деятельности против нашего государства», — отметил он.