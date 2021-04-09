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В Україні священиків «прирівняли» до соціальних працівників: тепер вони можуть вакцинуватися від COVID-19

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України «прирівняв» священнослужителів до соціальних працівників і надав доступ до вакцинації віжд

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я при МОЗ.

Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій зазначив, що такий крок є необхідним, адже священники тісно контактують із людьми з груп ризику.
Щоби записатися на щеплення, їм потрібно повідомити керівництво про бажання вакцинуватися. Ті ж своєю чергою передадуть списки координаторам із вакцинації в регіоні. Після узгодження охочих повідомлять про час та місце щеплення.

9 апреля, 2021 | Category: Новини українською, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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