В Украине повышена военная угроза из-за войск РФ у границ, — разведка Якщо завтра війна — чи вдасться Росії захопити Україну » В Україні священиків «прирівняли» до соціальних працівників: тепер вони можуть вакцинуватися від COVID-19 Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України «прирівняв» священнослужителів до соціальних працівників і надав доступ до вакцинації віжд Про це повідомляє Центр громадського здоров’я при МОЗ. Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій зазначив, що такий крок є необхідним, адже священники тісно контактують із людьми з груп ризику.

Щоби записатися на щеплення, їм потрібно повідомити керівництво про бажання вакцинуватися. Ті ж своєю чергою передадуть списки координаторам із вакцинації в регіоні. Після узгодження охочих повідомлять про час та місце щеплення.