В сети появились ранее не опубликованные снимки молодой королевы Елизаветы II с мужем

Сегодня вечером состоится премьера нового документального фильма под названием The Queen Unseen, рассказывающего о жизни королевы Елизаветы II. Лента состоит из уникальных кадров, ранее никогда не появлявшихся в прессе. На них молодая Елизавета предстает не только в привычном образе правительницы Великобритании, но и раскрывается как заботливая мать, жена, а также любительница животных и сельской жизни.

Принц Филипп и королева Елизавета II в 1951 году во время их тура по КанадеЧасть кадров из домашнего архива королевы была снята во время ее официальных визитов в различные страны. Так, в 1953 году Елизавета II вместе со своим мужем принцем Филиппом на целых полгода отправилась в мировое турне по странам Содружества наций. Тогда ей пришлось надолго оставить дома своих маленьких детей. Как раз по этой причине королева и попросила задокументировать ее путешествия по миру, чтобы после возвращения показать эти кадры сыну принцу Чарльзу и дочери принцессе Анне.

Королева Елизавета II в 1953 году во время визита в Новую ЗеландиюМногие кадры, вошедшие в фильм, также рассказывают о визите королевской четы к генерал-губернатору Новой Зеландии лорду Чарльзу Уиллоуби. Именно в его доме королева Елизавета II и принц Филипп тогда остановились на Рождество, при этом автором уникальных кадров из той самой поездки является жена генерал-губернатора. Их с лордом Чарльзом Уиллоуби дочери на тот момент было 10 лет, но она как сейчас помнит свою встречу с королевой Елизаветой II.

Принц Чарльз и королева Елизавета II приготовили много подарков. Тогда они были очень молоды и долго находились вдали от своего дома в Англии. Королеве и герцогу явно было очень непросто оставить детей на такой долгий период. Однажды мы гуляли с сестрой и нашими собаками, а королева сказала, что хотела бы составить нам компанию,

— вспоминает дочь генерал-губернатора Новой Зеландии.

Королева Елизавета II в 1953 году во время визита в Новую ЗеландиюИз той же поездки в Новую Зеландию также сохранились кадры, на которых молодой и поджарый принц Филипп резвится в бассейне вместе с 10-летней дочерью генерал-губернатора Сарой Стивенсон и катает ее на надувном матрасе. Королева Елизавета II в тот день от подобных развлечений воздержалась, потому что просто не могла позволить себе появиться в купальнике на публике.

Принц Филипп и Сара Стивенсон

На некоторых кадрах из фильма королева Елизавета II предстает вместе со своими детьми. Материнство вообще очень сильно ее изменило, особенно это стало заметно после появления на свет младшего сына принца Эдварда.

Когда родился Эдвард, королева сразу же внесла коррективы в свой привычный график. Она перенесла свою еженедельную встречу с премьер-министром во вторник, чтобы у нее было время на то, чтобы поиграть с детьми и уложить их спать, — рассказала биограф королевской семьи Джейн Ридли.

Королева Елизавета II с сыном принцем Эндрю в 1960 годуНа многих фото, использованных в документальном фильме, королева Елизавета также запечатлена с животными — любимыми ею лошадьми и коровами. Бывший пресс-секретарь королевы Елизаветы II Чарльз Энсон вообще отмечает, что правительница Великобритании всегда чувствовала себя комфортнее вдали от города:

На самом деле за ее серьезным выражением лица скрывается кто-то с очень живым чувством юмора. Она может вести оживленные беседы и искренне смеяться над тем, как кто-то поскользнулся на банановой кожуре. По своей натуре она настоящая деревенская женщина. Она из тех людей, которые чувствуют себя счастливее в деревне, а не в городе.

Королева Елизавета II с фермером Доном Фергюсоном в 1992 году

Королева Елизавета II в 1951 году во время тура по КанадеРанее не опубликованные кадры королевы Елизаветы II также рассказывают о ее встрече с президентом Республики Югославия Иосипом Броз Тито, нежной дружбе королевы с фермером Доном Фергюсоном и многом другом.

Королева Елизавета II с президентом Югославии Иосипом Броз Тито во время визита в Белград в 1972 году