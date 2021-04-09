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В Британии объявили национальный траур

В Британии объявлен национальный траур по умершему 9 апреля мужу королевы Елизаветы II принцу Филипу, сообщает агентство Reuters.

Официальный период прощания с супругом царствующего монарха продлится 20 дней. Он прожил в браке с королевой более 73 лет и скончался в возрасте 99 лет.

16 февраля Филипп попал в больницу, за несколько дней до этого он пожаловался на плохое самочувствие. Сообщалось, что поводом для госпитализации была инфекционная болезнь, не связанная с заражением новой коронавирусной инфекцией. И Филипп, и Елизавета II привились от COVID-19.

1 марта Филиппа перевели в госпиталь Святого Варфоломея для обследования, связанного с хроническим заболеванием сердца. Спустя два дня он перенес операцию на сердце. 16 марта супруга британской королевы выписали из больницы.

9 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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