Число жертв коронавируса в Европе превысило 1 млн Советы по выбору остекления для частного дома » Умер супруг королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщает Букингемский дворец. Согласно источникам — смерть наступила во сне от сердечной недостаточности. Принц Филипп — gятый ребёнок (и единственный сын) принца Андрея, сына короля Греции Георга I и младшего брата короля Константина I. С рождения носил титул принца Греческого и Датского. Отец принадлежал к царствовавшему в Греции датскому дому Глюксбургов. Бабушка со стороны отца — Ольга Константиновна Романова, внучка Николая I. Мать Филиппа принцесса Алиса — из гессенского рода Баттенбергов, племянница последней российской императрицы Александры Фёдоровны и троюродная сестра Николая II.