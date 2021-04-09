Стало известно о нежелании Байдена вводить санкции против госдолга России

Стало известно о нежелании Байдена вводить санкции против госдолга России — по крайней мере в текущем году эта серьезная акция вероятно не будет реализована, пишет Bloomberg.

Завершив расследование враждебных действий России — от вмешательства в выборы до кибератаки Solarwind, — администрация Джо Байдена, по данным Bloomberg, выбрала в качестве наказания персональные санкции против окружения Владимира Путина, а также готовится выслать российских дипломатов.

Рынок увидел позитив в том, что в планируемых новых санкциях США нет упоминания о госдолге, или отключении России от SWIFT, указывает Кочетков.

Те же меры, что анонсированы, «в той или иной степени уже были ранее применены и не несут ничего принципиально нового», отмечает начальник аналитического отдела ИК «Русс-Инвест» Дмитрий Беденков: «Рынок реагирует позитивно, поскольку снижается неопределенность в части санкционного риска».

Угроза санкций провоцирует отток капитала, но помимо уходящих из России инвесторов, спрос на валюту порождает растущий импорт — на 15% год к году в феврале и 24% — в марте. Это «очередной сигнал отсутствия факторов для укрепления рубля в ближайшие месяцы», отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.