Режиссёр «1917» снимет мелодраму о любви в кинотеатре с Оливией Колман

Сэм Мендес («1917») начал готовить новый проект. Это будет мелодрама с лауреаткой «Оскара» Оливией Колман («Фаворитка»). Уточняется, что это будет первый проект британского постановщика, для которого он сам напишет сценарий.

О сюжете известно немного. Картина представляет собой романтическую историю, которая случилась в старинном кинотеатре на Южном побережье Англии в 1980-х.

Оператором выступит Роджер Дикинс, уже работавший с Мендесом над фильмами «007: Координаты “Скайфолл”» и «Дорога перемен». Продюсированием займётся компания постановщика и Пиппы Харрис Neal Street Productions. Также над проектом поработают продюсеры из Searchlight Pictures UK.

Другие подробности пока не раскрываются, но сам Мендес отметил, что для него это будет очень личный проект.