«Мир утонет» из-за таяния Арктики — ученые

Ученые Университета Рединга предсказали, что более трети площади шельфовых ледников Антарктики может оказаться под угрозой обрушения в море, если глобальная температура достигнет отметки в 4 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

Исследователи провели моделирование регионального климата с высоким разрешением, чтобы спрогнозировать последствия таяния и стока воды на стабильность шельфового льда. Согласно различным сценариям, в текущем столетии глобальные температуры могут повыситься на 1,5, 2 и 4 градуса Цельсия, что ускорит таяние льдов в Антарктиде до беспрецедентного уровня. Сами шельфовые ледники играют роль пробки, препятствующей сходу с берега в океан огромных масс льда.

Каждое лето лед на поверхности шельфового ледника тает и стекает в небольшие зазоры в слое снега ниже, где снова замерзает. Если талой воды становится слишком много, это может расколоть ледник и вызвать его обрушение в море, что и произошло с шельфовым ледником Ларсен В в 2002 году.

Ученые определили шельфовые ледники Ларсена С, Шеклтона, Пайн-Айленда и Уилкинса как наиболее подверженные риску обрушения при потеплении на четыре градуса Цельсия. В целом 34 процента площади всех шельфовых ледников Антарктики, что приравнивается к полумиллиону квадратных километров, будут подвержены риску катастрофической дестабилизации.