Менеджер впавшего в кому рэпера DMX раскрыл подробности его состояния

Менеджер рэпера DMX, впавшего в кому в результате передозировки наркотиков, раскрыл подробности его состояния. Стив Рифкинд опубликовал обращение в своем Instagram-аккаунте.

Он заявил, что музыкант все еще жив, однако подключен к аппарату жизнеобеспечения. Рифкинд попросил прекратить распространять ложную информацию и слухи, а также пообещал, что в скором времени семья артиста выпустит официальное обращение по поводу сложившейся ситуации.

DMX был госпитализирован 2 апреля. Он потерял сознание дома из-за передозировки наркотиков, которая вызвала сердечный приступ. Позже стало известно, что артист находится в вегетативном состоянии и врачи считают, что он может не выжить.

DMX — автор таких хитов, как Party Up (Up in Here), Dogs Out, X Gon’ Give It To Ya. Симмонс также снялся в нескольких картинах, в том числе «Ромео должен умереть», «Живот», «От колыбели до могилы», «Тьма на окраине города» и «Никогда не умирай в одиночку».