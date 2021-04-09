«  
  »

Менеджер впавшего в кому рэпера DMX раскрыл подробности его состояния

DMX

Менеджер рэпера DMX, впавшего в кому в результате передозировки наркотиков, раскрыл подробности его состояния. Стив Рифкинд опубликовал обращение в своем Instagram-аккаунте.

Он заявил, что музыкант все еще жив, однако подключен к аппарату жизнеобеспечения. Рифкинд попросил прекратить распространять ложную информацию и слухи, а также пообещал, что в скором времени семья артиста выпустит официальное обращение по поводу сложившейся ситуации.

DMX был госпитализирован 2 апреля. Он потерял сознание дома из-за передозировки наркотиков, которая вызвала сердечный приступ. Позже стало известно, что артист находится в вегетативном состоянии и врачи считают, что он может не выжить.

DMX — автор таких хитов, как Party Up (Up in Here), Dogs Out, X Gon’ Give It To Ya. Симмонс также снялся в нескольких картинах, в том числе «Ромео должен умереть», «Живот», «От колыбели до могилы», «Тьма на окраине города» и «Никогда не умирай в одиночку».

9 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  