Меган Фокс и Аврил Лавин встретились на двойном свидании с бойфрендами в Малибу

Не секрет, что многие знаменитости общаются не только на светских мероприятиях, но и в обычной жизни. Как оказалось, в приятельских отношениях находятся 36-летняя Аврил Лавин и 34-летняя Меган Фокс, а также их бойфренды: 34-летний возлюбленный певицы, рэпер Дерек Смит, выступающий под псевдонимом Mod Sun, и 30-летний избранник актрисы Колсон Бэйкер, известный под сценическим именем Machine Gun Kelly.

Вчера пары решили устроить двойное свидание и отправились в один из ресторанов в Малибу.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер

Совместное появление Меган Фокс и Колсона Бэйкера на публике уже не вызывает столь повышенного интереса, как раньше, а вот Аврил Лавин и ее новый бойфренд, напротив, общественность очень занимают.

Впервые об отношениях певицы и рэпера стало известно в феврале. Сблизились они, судя по всему, во время работы над седьмым студийным альбомом Аврил и совместной композицией Flames. Своей возлюбленной Mod Sun уже посвятил и новую татуировку — на его затылке появилась надпись с именем певицы.

До отношений с Аврил Лавин рэпер встречался одновременно с актрисой Беллой Торн и моделью Таной Монго, но затем Торн из этого любовного треугольника вышла. В прошлом году у Смита был непродолжительный роман с Деми Ловато.

Лавин же больше двух лет назад рассталась с миллиардером Филиппом Сэрофимом, с которым она встречалась больше года. После этого поводов заговорить о новых романах она не давала.

Певица также дважды была замужем: ее первым супругом стал вокалист группы Sum 41 Дерек Уибли, а вторым — солист группы Nickelback Чад Крюгер. Несмотря на два развода, в любви звезда не разочаровалась и не исключает и нового замужества.

Я верю в любовь и, конечно, готова снова выйти замуж. На самом деле меня это не так уж и волнует — я просто хочу быть счастливой и мечтаю о здоровых отношениях,

— признавалась она.

Аврил Лавин и Дерек Смит