Летные испытания американской гиперзвуковой ракеты ARRW прошли неудачно

Летные испытания гиперзвуковой ракеты ARRW, которые ВВС США проводили 5 апреля, окончились неудачей. Как сообщает издание Defense News со ссылкой на высокопоставленный источник в войсках, прототип ракеты ARRW не отделился от подвески бомбардировщика B-52 и самолету пришлось вернуться с ним на базу.

Гиперзвуковое оружие способно совершать в атмосфере маневренный полет со скоростью свыше пяти чисел Маха, поэтому такие боеприпасы практически невозможно уничтожить традиционными средствами. Это в первую очередь инструмент сдерживания, поскольку обеспечивает нанесение ответного урона противнику, какой бы сильной ни была его противоракетная оборона. Однако гиперзвуковое оружие также позволяет и нанести первый удар по хорошо защищенным целям, таким как командные центры, пункты базирования ядерного оружия, военные аэродромы, боевые корабли и ключевые объекты промышленности и инфраструктуры.

США активно разрабатывают гиперзвуковое оружие с середины 2010-х годов. К настоящему моменту объявлено о работе по тендерам DARPA и ВВС США над несколькими проектами. Аэробаллистическую гиперзвуковую тактическую ракету DeepStrike разрабатывает компания Raytheon. Этот боеприпас предназначен для поражения противника на дальности до 499 км при стрельбе из оперативно-тактических комплексов ATACMS — аналогов российских «Искандеров». Еще одна гиперзвуковая ракета HAWC, над которой работают компании Raytheon и Lockheed Martin, должна будет запускаться с нескольких типов истребителей. Согласно техническому заданию, первая ступень на твердом топливе разгоняет ракету до скорости, на которой возможна работа гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Затем происходит разделение, и вторая ступень продолжает управляемый полет к цели на скорости свыше пяти чисел Маха.

В прошлом году ВВС США запустили еще одну программу разработки гиперзвукового оружия под названием Future Hypersonics Program. Проект подразумевает разработку еще одной двухступенчатой гиперзвуковой крылатой ракеты. Как и в программе HAWC, боеприпас должен запускаться с боевых самолетов. Защита эскизных проектов участниками тендера назначена на осень 2021 года. Наконец, с 2018 года Lockheed Martin разрабатывает ракету воздушного запуска ARRW. В отличие от HAWC, ее вторая ступень не оборудована двигателем, а представляет собой гиперзвуковой планирующий боевой блок, который оборудован ядерной или фугасной боевой частью.

419-я летно-испытательная эскадрилья ВВС США испытывала 5 апреля прототип первой ступени ракеты ARRW. О подготовке к испытательному полету мы уже писали ранее. Согласно плану, первая ступень ракеты должна была стартовать с узла подвески бомбардировщика B-52, запустить твердотопливный двигатель, разогнаться до рабочей скорости и сымитировать отделение планирующего боевого блока. Однако в назначенное время ракета не стартовала и так и осталась висеть на пилоне под крылом самолета. Испытательному B-52 пришлось вернуться вместе с боеприпасом на подвеске на авиабазу «Эдвардс» в Калифорнии. Сценарий произошедшего очень напоминает прошлогоднюю ситуацию, которая произошла на испытаниях по программе HAWC. В тот раз пуск ракеты с B-52 пришлось отменить из-за нескольких ошибок, связанных с проблемами в механике. В обоих случаях американские военные не делятся подробностями расследований причин неудачных испытаний.