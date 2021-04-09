Италия отменила киноцензуру

Отныне в Италии невозможно запретить выпуск кинофильма. Также нельзя требовать его редактирование. Однако авторы картин должны будут маркировать свои работы.



Власти Италии отменили цензуру на кинофильмы. Речь идет о моральных и религиозных аспектах. Фильмы будут маркированы по возрастной аудитории. Об этом в среду, 7 апреля.

Закон о киноцензуре действовал с 1914 года. Из-за действующих ограничений известные режиссеры — Пьер Паоло Пазолини, Лучино Висконти, Бернардо Бертолуччи, Федерико Феллини и другие множество раз редактировали свои картины. Сообщается, что киноцензура повлияла на показ десятков тысяч фильмов.

«Система контроля, позволяющая государству влиять на свободу художников, окончательно прекращена», — отметил глава Минкульта Италии Дарио Франческини.

Отныне в Италии невозможно запретить выпуск кинофильма. Также нельзя требовать его редактирование. Однако авторы кинокартин должны будут маркировать свои работы в соответствии к возрасту аудитории, для которой снимался фильм.

Маркирование будет контролировать специально созданная комиссия из 49 представителей индустрии кино.