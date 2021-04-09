Испанские ученые пришли к выводу, что популярная музыка деградирует. За последние полвека она стала проще, унылее и громче.
Анализ испанских исследователей был основан базе данных Million Song Dataset. В ней можно найти информацию о характеристиках примерно миллиона песен 45 тыс. исполнителей — название, продолжительность, темп, ритм и многое другое. Ученых особенно заинтересовали три из них: тембр, тональность и громкость музыки.
Оказалось, что после своего пика в 1960-х годах тембровое разнообразие неуклонно снижается. Это связывают с уменьшением количества используемых инструментов и методов записи музыки.
Как следствие, меняется и громкость музыки. Этот термин не нужно путать с уровнем громкости, который может регулировать слушатель. Если упрощать, то чем выше громкость записанного трека, тем меньше в нем выделяющихся, запоминающихся моментов, так как все сливается в «единый шум».
Эксперты уже давно критикуют «войны громкости», ведь именно они стали одним из главных элементов привлечения внимания слушателей. Ученые подсчитали, что каждые 8 лет этот показатель повышается на один децибел.
Хорошая объяснялка, как громкость обедняет звучание музыки. Прослушайте фрагменты на 1:32, а потом 0:32.
Все это и стало базой для доказательства любимой фразы человека, который приближается к 30 годам — «раньше было лучше». Поп-музыка раньше была разнообразнее, а потому качественнее. Еще одно исследование показало, что тексты современных песен стали более унылыми и эгоцентричными.
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