Испанские ученые пришли к выводу, что популярная музыка деградирует

Испанские ученые пришли к выводу, что популярная музыка деградирует. За последние полвека она стала проще, унылее и громче.

Анализ испанских исследователей был основан базе данных Million Song Dataset. В ней можно найти информацию о характеристиках примерно миллиона песен 45 тыс. исполнителей — название, продолжительность, темп, ритм и многое другое. Ученых особенно заинтересовали три из них: тембр, тональность и громкость музыки.

Оказалось, что после своего пика в 1960-х годах тембровое разнообразие неуклонно снижается. Это связывают с уменьшением количества используемых инструментов и методов записи музыки.