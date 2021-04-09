«Инвесторы игнорируют Россию»: Приток капитала в акции схлопнулся вчетверо на фоне эскалации в Донбассе

Всплеск покупок российских акций иностранными инвесторами, зафиксированный в конце марта, быстро сошел на нет.

На фоне эскалации в Донбассе, породившей страхи полноценной войны и новых санкций Запада, приток капитала на фондовый рынок сжался в 4 раза.

За неделю с 1 по 7 апреля инвестирующие в Россию фонды получили от инвесторов 50 млн долларов новых денег (против 200 млн неделей ранее), подсчитали аналитики BCS Global Markets.

При этом все инвестиции пришли от фондов, покупающих РФ в пакете с другими другими развивающимися рынками. Фонды, ориентированные исключительно на Россию, начали продавать и за неделю вывели из акций 10 млн долларов.

«В последнее время глобальные инвесторы игнорируют Россию», — констатирует главный стратег BCS GM Вячеслав Смольянинов.

Тот факт, что приток капитала сохраняется, хотя и в сжатом виде, «можно считать хорошей новостью, учитывая степень различных рисков», таких, как разговоры о начале тяжелого военного конфликта с Украиной или новые санкции от США, рассуждает он: «Однако готовность глобальных инвесторов терпеть эти риски может быстро закончиться».

Также обстоят дела на рынке долга: фонды, инвестирующие в Россию вместе с другими EM, принесли за неделю 70 млн долларов в облигации правительства и корпораций. Но фонды, ориентированные исключительно на РФ, зафиксировали оттоки.

В отсутствии зарубежных денег российский рынок начал апрель снижением: индекс РТС с начала недели теряет 2,6%, а на торгах 7 апреля падал до минимума с 26 февраля. Индекс МосБиржи с 4 по 9 апреля снизился на 1,6%.

«Глобальных инвесторов начинают все больше волновать перспективы акций EM — все основные региональные и страновые фонды отчитались об оттоках, хотя и не очень больших. Мы негативно оцениваем последние данные по потокам и ждем, как будет развиваться ситуация на востоке Украины. Можно предположить, что в ближайшее время Россия и акции EM будут отставать от глобальных рынков», — предупреждает Смольянинов.