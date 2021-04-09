Дуэйн Джонсон показал свою готовность к съемкам фильма «Черный Адам»

Голливудский актер Дуэйн Джонсон полностью готов к съемкам супергеройского фильма «Черный Адам». Перед стартом проекту американец провел не один час в спортивном зале и ошеломил сторонников результатом тренировок.

В кадре Дуэйн Джонсон показал, как за несколько недель нарастил мышцы в спортзале. И результат тренировок актера может только поразить! При этом никто из подписчиков не сомневается, что супергерой Черный Адам в исполнении Дуэйна Джонсона таки сможет напугать его соперников по ленте и внести коррективы в историю фильмов DC Comics.

«Черный Адам готов… Это всегда работа, которую мы незаметно выполняем, когда никто не видит, но именно она и меняет всю игру», – написал Дуэйн Джонсон о своих тренировках.

«Черный Адам»: что известно о фильме

Ранее Дуэйн Джонсон сделал громкий анонс фильма «Черный Адам». В сети актер рассказал историю своего персонажа. В частности, известно, что 5 тысяч лет Черный Адам был заключен и скован, поэтому символично на новом фото он восстал из цепью в руке. Но освободившись, главный герой фильма пообещал, что его уже никто не остановит.

Известно, что Черный Адам будет антигероем, противостоять которому будет Общество справедливости Америки – организация, которая образовалась задолго до Лиги справедливости. Возглавит их доктор Фейт, которого сыграет Пирс Броснан. Премьера ленты состоится в 2022 году, о чем объявил Дуэйн Джонсон, опубликовав первый тизер.

Разрушительная и неудержимая глобальная сила сообщение от той же человека в черном. «Черный Адам» выйдет 29 июля 2022. Иерархия власти во Вселенной DC скоро изменится, – заинтриговал Дуэйн Джонсон.