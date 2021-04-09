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Дэниэл Крэйг получил 100 миллионов за сиквел «Ножи наголо»

Дэниэл Крэйг получил 100 миллионов за сиквел "Ножи наголо"

Стали известны детали сделки компании Netflix с создателями детектива «Ножи наголо». По сведениям издания The Hollywood Reporter, речь идет на 450 миллионах долларов, как считалось ранее а о более значительной сумме — 469 миллионов долларов.

При этом примерно по 100 миллионов долларов придется на долю исполнителя главной роли Дэниэла Крэйга и режиссера Райана Джонсона. Производственный бюджет продолжений должен быть не меньше, чем у оригинальной ленты. «Да, это существенная переплата, но Netflix стремится играть в шахматы, в то время как все остальные играют в шашки, — прокомментировал один из представителей индустрии, знакомый с условиями этой сделки. — Они снимают с доски значительную для проката фигуру и кладут в свой карман».

Стоимость создания фильма «Достать ножи» составила всего 40 миллионов долларов, так как его звезды согласились участвовать в столь интересном для них проекте за весьма скромные гонорары. А мировые кассовые сборы превысили 300 миллионов долларов. Фильм претендовал на ряд престижных профессиональных наград, в том числе премию Американской Киноакадемии и KinoNews 2020.

9 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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