Делегация военных США прибыла на Донбасс

В ходе визита заместитель главнокомандующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев ознакомил американскую делегацию с текущей ситуацией в регионе. Представители США посетили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пообщались с военными.
«Правительство США глубоко обеспокоено ситуацией вокруг границ Украины и решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — сказала военный атташе в Киеве Бриттани Стюарт.
Также делегация оказала почести памятникам погибшим украинским военным, возложила цветы и отдала дань уважения героям, говорится в сообщении пресс-центра штаба операции ООС.
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