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Делегация военных США прибыла на Донбасс

Представители аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине прибыли в район военной операции в Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины (ООС) в Facebook.

В ходе визита заместитель главнокомандующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев ознакомил американскую делегацию с текущей ситуацией в регионе. Представители США посетили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пообщались с военными.

«Правительство США глубоко обеспокоено ситуацией вокруг границ Украины и решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — сказала военный атташе в Киеве Бриттани Стюарт.

Также делегация оказала почести памятникам погибшим украинским военным, возложила цветы и отдала дань уважения героям, говорится в сообщении пресс-центра штаба операции ООС.

9 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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