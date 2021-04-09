Кличко призвал ввести локдаун на всей Украине Кэтрин Зета-Джонс рассказала о своих жертвах и страданиях ради простой цели » Делегация военных США прибыла на Донбасс Представители аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине прибыли в район военной операции в Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины (ООС) в Facebook В ходе визита заместитель главнокомандующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев ознакомил американскую делегацию с текущей ситуацией в регионе. Представители США посетили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пообщались с военными. «Правительство США глубоко обеспокоено ситуацией вокруг границ Украины и решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — сказала военный атташе в Киеве Бриттани Стюарт. Также делегация оказала почести памятникам погибшим украинским военным, возложила цветы и отдала дань уважения героям, говорится в сообщении пресс-центра штаба операции ООС.