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Бритни Спирс снялась в леопардовом комбинезоне серьезно испугав фанатов

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась роликом в откровенном наряде и вызвала недоумение у поклонников. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

39-летняя певица попозировала в разных нарядах в собственном доме. Так, например, ее запечатлели в черном облегающем комбинезоне с леопардовым принтом, который сшит из прозрачной ткани. Ее образ дополнили туфли на каблуках в тон наряда. Волосы Спирс собраны в хвост.

Подписчиков знаменитости напугал ее пост, набравший более миллиона лайков, и они принялись писать об этом в комментариях. «Бритни, с тобой все в порядке? Ты выглядишь странно», «И что нам делать с тобой? Ты супер странная», «Зачем ты снимаешь эти видео?», «Ты не сексуальная, Бритни», «Прошу тебя, остановись», «Дай знак, если тебе нужна помощь», «Я в шоке», — высказывались фанаты.

9 апреля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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