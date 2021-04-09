«Большая двадцатка» договорилась обложить транснациональные компании «глобальным налогом»

«Большая двадцатка» договорилась обложить транснациональные компании «глобальным налогом» на отметке в 21% от реальной прибыли, сообщает Bloomberg.

Стремление к пересмотру глобальных налогов для компаний усилилось в среду после того, как финансовые руководители G20, воодушевленные новыми предложениями США, пообещали достичь консенсуса по новым правилам к середине года.

Министры финансов и управляющие центральных банков заявили, что они привержены «достижению глобального и основанного на консенсусе решения» по минимальным глобальным корпоративным налоговым ставкам и способам взимания прибыли с транснациональных технологических гигантов и корпораций.

Соглашение может иметь серьезные последствия для мира, увеличивая доходы многих правительств, пытающихся восстановить свою экономику после пандемии. Однако есть возражения, о чем сообщила Ирландия, что обеспечение соблюдения закона окажется непростым, если третьим странам удастся предоставить налоговые убежища для корпораций.

После долгих лет споров во время президентства Дональда Трампа в США переговоры о модернизации глобальной налоговой системы ускорились при его преемнике Джо Байдене. Министр финансов Джанет Йеллен на прошлой неделе изложила планы минимального глобального сбора в размере 21%, что намного выше 12,5%, обсуждаемых почти 140 странами в Организации экономического сотрудничества и развития.

«Госсекретарь Йеллен подчеркивала необходимость установления минимальной ставки для транснациональных компаний — это соответствует работе, ведущейся в рамках G-20», — заявил журналистам министр финансов Италии Даниэле Франко. «Вопрос международного налогообложения обсуждался в течение нескольких лет, и в этом году мы видим ускорение этого процесса».

Финансовые руководители Группы 20 также одобрили продление списания долгов беднейшим странам мира до конца года и поддержали инициативу по увеличению финансовых ресурсов МВФ на 650 миллиардов долларов, чтобы помочь наиболее уязвимым экономикам мира справиться с последствиями пандемия.