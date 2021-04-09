Беспилотный ведомый Valkyrie запустил в полете другой беспилотник

Ведомый беспилотный летательный аппарат XQ-58A Valkyrie в рамках испытаний открыл в полете оружейный отсек и сбросил малый разведывательный беспилотник Altius-600. Как сообщает Исследовательская лаборатория военно-воздушных сил США, Valkyrie запустил другой беспилотник в небе впервые.

Американские военные учат крупные беспилотники запускать малые последнюю пару лет. Эта технология позволяет продлить жизнь более дорогим аппаратам и значительно расширить сферу охвата наблюдения. В перспективе крупные беспилотники смогут запускать множество небольших тактических беспилотников. Последние будут собирать разведданные, а носитель — передавать стае сигналы управление, как ретранслятор. Altius-600 могут выполнять и другие функции. Например, глушить сигналы вражеской техники.

XQ-58A Valkyrie разрабатывает компания Kratos по заказу Исследовательской лаборатории ВВС США. Он относится к классу околозвуковых беспилотников с большой дальностью полета. Беспилотник может нести боевую нагрузку массой массой 272 килограмма во внутренних отсеках вооружения или на внешней подвеске и выполнять полеты на высоте до 13,7 тысячи метров. Длина аппарата — 9,1 метра, размах крыла — 8,2 метра.

Испытания XQ-58A Valkyrie запуском разведывательного беспилотника прошли 26 марта на полигоне в Юме в Аризоне. Беспилотному ведомому разработали подвеску для Altius-600 во внутреннем грузовом отсеке и программное обеспечение, запускающее малый беспилотник. Поднявшись в небо, XQ-58A открыл оружейный отсек и отсоединил разведывательный малый БПЛА. После этого военные провели с XQ-58A дополнительные тесты. На них он летал выше и быстрее, чем на предыдущих пяти учениях, но точные цифры военные не раскрывают.