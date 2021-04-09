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Археологи обнаружили в песках Египта неизвестный доисторический город

Археологи обнаружили в песках Египта неизвестный доисторический город, построенный ориентировочно 3000 лет назад, передает  египетское издание Ahram Online.

Как отмечает издание, это самый большой из древних городов, когда-либо найденных в Египте. Его назвали «потерянным Золотым городом».

Установлено, что город основал царь Аменхотеп III, девятый правитель 18-й династии, правивший Египтом с 1391 по 1353 год до нашей эры. В городе сохранились почти целыми глиняные стены и комнаты домов, заполненные бытовыми предметами. Датировку города удалось подтвердить при помощи таких находок, как украшения, цветные глиняные сосуды и глиняные кирпичи с печатями царя.

Египтологи называют находку «вторым по значимости археологическим открытием со времен гробницы Тутанхамона».

9 апреля, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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