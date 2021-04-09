Алыча Кубанская Комета – особенности выращивания

Алыча Кубанская Комета – это сорт Российской селекции, который может расти в средней полосе. Заморозки переносит нелегко. Выдерживает температуру в минус 20 градусов.

Кубанская Комета Алыча, которая отличается от других сортов обильным урожаем. С взрослого дерева можно собрать до 40 килограмм алычи за сезон. Плоды крупные, плотно облепляют ветви. На вкус алыча сладкая, практически без кислинки, с персиковым ароматом.

У многих людей на приусадебных участках обитает алыча, но не только для того, чтобы украшать окрестность, но и чтобы радовать своими полезными свойствами.

плоды милой красавицы содержат большое количество лимонной кислоты, так же находятся в них сахара, органические кислоты, пектиновое вещество и много разных витаминов, поэтому они помогают организму лучше усваивать мясо и жир.

Есть эти фрукты можно в неограниченном количестве, не боясь за свою фигуру, потому что калорийность их составляет всего двадцать семь калорий.

Польза косточек алычи огромна. Из них можно получить масло, по своему составу, напоминающее миндальное.

В интернете размещены различные рецепты блюд для приготовления, в которых используется это растение, а вот в Грузии (там эту барышню называют ткемали) готовят соус, который используют как приправу для острых мясных блюд. Даже алыча зеленая находит себе применение.

При разведении такого сокровища иногда возникают некоторые проблемы. Прежде всего, это болезни, такие как:

вертициллез,

дырчатая пятнистость.

монилиальный ожог.

Могут поразить Алычу Кубанская комета и вредители. Это ложнощитовки, бурые плодовые клещи, листовертки и тля. Чтобы такая беда не застала врасплох, периодически внимательно нужно осматривать все деревья и проводить профилактику, обрабатывая их специальными препаратами.

Посадка и уход

Посадка может происходить, как весной, так и осенью. Ямы для посадки нужно готовить за неделю до этой процедуры:

выкопать яму, диаметр которой равен шестидесяти – ста сантиметрам, глубина сорок – шестьдесят сантиметров.

Потом обязательно засыпать на две трети следующей смеси — земля, перегной и удобрения. Корни перед закапыванием обмакнуть в специальную болтушку, а корневую шейку оставить на уровне земли.

Разместив саженцы и присыпав землей, обязательно их полить, а приствольные круги мульчировать.

Правильный полив

За весь вегетационный период полив нужно выполнять дважды. Первый раз – по прошествии двух недель после того, как растение закончит цвести; второй – после сбора урожая.

Но иногда, во время сильной засухи, эту процедуру нужно проводить трижды — в июне, июле и сентябре месяце.