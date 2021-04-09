Актриса Шарлин Йи обвинила Джеймса Франко в домогательствах к женщинам и детям: «Он сексуальный маньяк»

Шарлин Йи/Джеймс Франко

42-летний Джеймс Франко, судя по всему, угодил в новый секс-скандал. На сей раз в сексуальных домогательствах по отношению не только к женщинам, но и к детям его обвинила звезда сериала «Доктор Хаус», 35-летняя актриса Шарлин Йи. Она рассказала, как складывалась их совместная с Джеймсом работа над картиной «Горе-творец», вышедшая в 2017 году, — Джеймс выступил ее режиссером и сыграл главную роль, а Шарлин была актрисой второго плана.

Джеймс Франко

В своем вчерашнем посте в инстаграме Шарлин Йи призналась, что пыталась уйти из проекта, когда узнала о непристойном поведении Франко, потому что не чувствовала себя в полной безопасности на съемочной площадке.

Когда я попыталась разорвать контракт и уйти из картины «Горе-творец», потому что Джеймс Франко — сексуальный маньяк, меня попытались подкупить большой ролью. Я плакала и говорила им, что я хотела совсем не этого. Я просто не чувствовала себя в безопасности, работая с сексуальным, мать его, маньяком! А они все сглаживали углы: говорили, что Франко вел себя так в прошлом году, а теперь извинился. При этом на той же неделе я услышала о его новых издевательствах над женщинами, — заявила Йи.

Шарлин Йи

Шарлин также обвинила Сета Рогана, который был одним из продюсеров «Горе-творца», в том, что он прикрывал Джеймса Франко и помогал ему избежать ответственности за непристойное поведение. Актриса также уточнила, что Франко уже много лет ведет охоту не только на женщин, но и на детей.

Белые люди говорят, что это не их ответственность — призывать к ответу за содеянное Франко, Рогана и их помощников. Тогда чья же это ответственность? Женщин и детей, которые страдают от посттравматического синдрома после домогательств Франко? Белые люди очень инфантильны, когда дело доходит до жертвования своим превосходством, потому что на самом деле им наплевать,

— добавила Шарлин.

Джеймс Франко и Сет Роган

Йи добавила, что насильники и их пособники всегда используют особую тактику психологического насилия, которая имеет серьезные последствия для жертв: часто они теряют чувство реальности и задумываются о суициде.

Напомним, первые обвинения в сексуальных домогательствах посыпались на Джеймса Франко еще в 2018 году. Тогда сразу пять учениц актерской школы Франко обвинили его в неподобающем поведении во время занятий и съемок постельных сцен, а также заявили, что он предлагал им роли в своих картинах в обмен на секс. Позже предполагаемые жертвы актера составили коллективный иск против него, при этом представители Франко по сей день продолжают отрицать его причастность к секс-скандалу.

Интересно, что в том же 2018-м Шарлин Йи сделала свое первое громкое заявление. Тогда она обвинила в сексуальных домогательствах Мэрилина Мэнсона. Она рассказала, как музыкант однажды пришел на съемочную площадку «Доктора Хауса» и начал приставать к девушке.