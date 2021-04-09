16-летняя дочь Хайди Клум впервые снялась для обложки немецкого глянца

16-летняя дочь 47-летней Хайди Клум Лени продолжает идти по стопам своей звездной мамы. Недавно девушка стала главной героиней немецкой версии журнала Glamour — это первое сольное появление Лени на обложке глянца. Съемка была приурочена к 20-летию издания и получилась очень символичной, ведь ровно два десятилетия назад на обложке того же журнала появилась Хайди.

Лени Клум

На заглавном фото начинающая модель позирует в объемном платье с цветочным принтом. Автором дебютной обложки Лени стал звездный фотограф Кристиан Шуллер, который ранее много сотрудничал и с Хайди Клум в рамках проекта «Топ-модель по-немецки», бессменной ведущей которого является Хайди. Он неоднократно снимал конкурсанток, а также был приглашенным членом жюри.

При этом сама Хайди Клум присутствовала на фотосессии, тщательно следила за процессом и давала дочери советы, как лучше позировать в кадре.

Не могу гордиться за Лени больше! Обложка, приуроченная к 20-й годовщине немецкого Glamour,

— похвалилась успехами дочери в своем инстаграме Хайди.

Сама Лени уже тоже рассказала о своей первой сольной обложке в инстаграме. Девушка поблагодарила всех, кто сделал эту съемку по-настоящему особенной, а также выразила гордость за свою звездную маму, которая стала первой немецкой моделью, снявшейся для обложки Glamour Germany.

Хайди Клум, обложка 2001 года

Лени также дала интервью изданию, в котором поделилась своими взглядами на современный моделинг.

Сегодня вы не должны обладать какими-то конкретными параметрами, чтобы быть моделью. Те, кто говорит, что я слишком маленького роста или недостаточно хороша, контрпродуктивны для нашего мира, который становится все более и более разнообразным. Сегодня ваш инстаграм — это ваше портфолио. Сейчас также большое значение играет личность модели. Клиенты хотят знать, что собой представляет человек, которого они приглашают к сотрудничеству,

— отметила Лени.

Я всегда хотела заниматься тем, чем занимается моя мама. Я всегда хотела быть моделью. Во время съемок я все время думала, насколько это безумно и сюрреалистично, что я окажусь на том же месте, что и она 20 лет назад,

— поделилась Лени.

Это уже не первое появление старшей дочери Хайди Клум, биологическим отцом которой является бизнесмен Флавио Бриаторе, на страницах глянца. Ранее она вместе с мамой снималась для январского выпуска немецкого Vogue — это и был ее дебют в качестве модели. Вскоре после этого Лени впервые вышла на подиум. Она стала моделью на показе Der Berliner Salon — fashion-мероприятии, которое объединяет немецких дизайнеров.

Хайди и Лени Клум