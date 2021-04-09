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16-летняя дочь Хайди Клум впервые снялась для обложки немецкого глянца

16-летняя дочь 47-летней Хайди Клум Лени продолжает идти по стопам своей звездной мамы. Недавно девушка стала главной героиней немецкой версии журнала Glamour — это первое сольное появление Лени на обложке глянца. Съемка была приурочена к 20-летию издания и получилась очень символичной, ведь ровно два десятилетия назад на обложке того же журнала появилась Хайди.

Лени Клум 

Лени Клум

На заглавном фото начинающая модель позирует в объемном платье с цветочным принтом. Автором дебютной обложки Лени стал звездный фотограф Кристиан Шуллер, который ранее много сотрудничал и с Хайди Клум в рамках проекта «Топ-модель по-немецки», бессменной ведущей которого является Хайди. Он неоднократно снимал конкурсанток, а также был приглашенным членом жюри.

При этом сама Хайди Клум присутствовала на фотосессии, тщательно следила за процессом и давала дочери советы, как лучше позировать в кадре.

Не могу гордиться за Лени больше! Обложка, приуроченная к 20-й годовщине немецкого Glamour,

— похвалилась успехами дочери в своем инстаграме Хайди.

Сама Лени уже тоже рассказала о своей первой сольной обложке в инстаграме. Девушка поблагодарила всех, кто сделал эту съемку по-настоящему особенной, а также выразила гордость за свою звездную маму, которая стала первой немецкой моделью, снявшейся для обложки Glamour Germany.

Хайди Клум, обложка 2001 года 

Хайди Клум, обложка 2001 года

Лени также дала интервью изданию, в котором поделилась своими взглядами на современный моделинг.

Сегодня вы не должны обладать какими-то конкретными параметрами, чтобы быть моделью. Те, кто говорит, что я слишком маленького роста или недостаточно хороша, контрпродуктивны для нашего мира, который становится все более и более разнообразным. Сегодня ваш инстаграм — это ваше портфолио. Сейчас также большое значение играет личность модели. Клиенты хотят знать, что собой представляет человек, которого они приглашают к сотрудничеству,

— отметила Лени.

Я всегда хотела заниматься тем, чем занимается моя мама. Я всегда хотела быть моделью. Во время съемок я все время думала, насколько это безумно и сюрреалистично, что я окажусь на том же месте, что и она 20 лет назад,

— поделилась Лени.

Это уже не первое появление старшей дочери Хайди Клум, биологическим отцом которой является бизнесмен Флавио Бриаторе, на страницах глянца. Ранее она вместе с мамой снималась для январского выпуска немецкого Vogue — это и был ее дебют в качестве модели. Вскоре после этого Лени впервые вышла на подиум. Она стала моделью на показе Der Berliner Salon — fashion-мероприятии, которое объединяет немецких дизайнеров.

Хайди и Лени Клум 

Хайди и Лени Клум

9 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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