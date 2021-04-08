Вышел новый трейлер восьмого сезона «Игры престолов» — в честь 10-летия культового сериала

10 лет назад состоялась премьера сериала «Игра престолов». В честь этого канал HBO представил новый трейлер восьмого (финального) сезона шоу.

С момента выхода в эфир финального эпизода шоу прошло почти два года, и, несмотря на то что сейчас в разработке есть несколько проектов по его продолжению, в последнее время о нем говорили мало. Однако теперь поклонники фэнтезийной саги могут снова пуститься в воспоминания и заново пережить волнительные моменты сериала.

10-ю годовщину HBO назвал «железным юбилеем». Праздновать его канал будет в течение месяца и обещает выпускать видео с бэкстейджа съемок и интервью с актерами и съемочной командой. Плюс ко всему все социальные сети «Игры престолов», которые после выхода заключительного сезона «залегли на дно», внезапно снова стали активными.

Что же до нового видео, то в отличие от оригинального трейлера восьмого сезона, который был выпущен за месяц до его начала в 2019 году, этот ролик изобилует спойлерами. В то время как в оригинале не были раскрыты важные детали сюжета, в новом трейлере показаны кульминационные моменты, такие как сожжение Королевской гавани и встреча Джона Сноу и Короля Ночи.

Стоит отметить, что ожидаемого эффекта на поклонников сериала новый трейлер не произвел: количество его просмотров на YouTube пока довольно скромно (всего около 90 000). Впрочем, это и неудивительно: многие киноманы были крайне разочарованы последним сезоном сериала.

«Игра престолов» — это как токсичный бывший, который напоминает вам о себе раз в год, и у вас, забывших о том, как плохо закончились ваши отношения, снова начинают вспыхивать к нему чувства,

— делятся своим мнением фанаты.

Кит Харингтон в сериале «Игра престолов»

Лина Хиди в сериале «Игра престолов»