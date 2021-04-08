В Україні з візитом перебуває глава Військового комітету НАТО маршал авіації Піч, — Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак зустрівся з главою Військового комітету НАТО головним маршалом авіації Стюартом Пічем у Національній академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного.
«Під час візиту сторони обговорили ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил і загальну ситуацію з безпекою навколо України. Також, йшлося про стан реформування Збройних сил і про трансформацію системи підготовки відповідно до підходів НАТО. Зі свого боку, глава Військового комітету НАТО запевнив українську сторону в подальшій підтримці України з боку Північноатлантичного альянсу», — сказано в повідомленні.
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