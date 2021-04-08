В США мужчина застрелил пять человек, среди жертв — двое детей

Кровавую бойню устроил житель Южной Каролины в США. Мужчина открыл стрельбу в жилом доме в городе Рок-Хилл и убил пять человек, сообщает ABC News со ссылкой на данные местных властей.

Стрелком оказался 32-летний бывший профессиональный игрок в американский футбол Филлип Адамс.

Полицейские обнаружили в доме тела пяти человек с огнестрельными ранениями — пожилой пары, их внуков, а также мужчины, работавшего у них на дому. Подозреваемого нашли в доме, расположенном недалеко от места преступления.