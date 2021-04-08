В США физики нашли «пятый элемент» взаимодействия

Эксперимент «Мюон джи минус два» (Muon g-2), поставленный в лаборатории в США, привел к сенсационным выводам. По утверждению международной команды ученых, могла быт открыта новая, пятая сила природы.

В комментарии Британского Совета по научно-техническому оборудованию, который приводит BBC News, сказано, что теперь существуют «весомые подтверждения существованию доселе неизвестной субатомной частицы или новой силы».

Ранее сообщалось, что эксперимент по распаду прелестных кварков, проведенный на Большом адронном коллайдере (БАК), дал результаты, нарушающие стандартную модель физики элементарных частиц.

Таком образом, не исключили исследователи, есть вероятность существования неизвестной доселе фундаментальной силы.

Пока науке известны четыре фундаментальных взаимодействия: гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое.