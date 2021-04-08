В Сирии заявили об атаке Израиля на объекты в районе Дамаска

С дальним прицелом: как удары по Сирии могут быть связаны с заявлениями Израиля о ядерной программе Ирана — РТ на русском

Сирийские СМИ сообщают о мощных воздушных ударах, нанесенных израильской авиацией в районе Дамаска.

В результате воздушного удара пострадали минимум четыре сирийских военнослужащих.

Удары нанесены по южным пригородам Дамаска. Сирийская Обсерватория Прав Человека сообщила, что удары нанесены по военным целям.

Агентство SANA сообщило о том, что сирийские ПВО были активированы против израильских ракет в районе Дамаска, но не публикует никаких подробностей.

По данным в сирийской прессе, израильские ракеты были выпущены по объектам в районе Дамаска с Голанских высот

В прошлом месяце Израиль дважды атаковал сирийские военные объекты в районе Дамаска. В тот же период США объявили об атаке против про-иранских милиций на востоке Сирии.

https://mignews.com/news/disasters/world/080421_70222_00581.html