В дом Меган Маркл и принца Гарри в Калифорнии вызывали полицию девять раз за несколько месяцев

В июле прошлого года Меган Маркл и принц Гарри купили особняк в Монтесито, штат Калифорния, за 14 с лишним миллионов долларов. Сейчас герцоги Сассекские живут в нем вместе со своим годовалым сыном Арчи и готовятся к рождению дочери.

По официальным данным, за несколько месяцев жизни пары в доме к ним девять раз приезжала полиция. Эту информацию подтвердили в офисе шерифа Санта-Барбары. Там отметили, что полицейские получали звонки по телефону, а также выезжали на место после срабатывания сигнализации.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Отмечается, что полицейские приезжали в дом пары четыре раза в июле прошлого года — вскоре после того как Меган и Гарри переехали в Санта-Барбару из Лос-Анджелеса, где они жили в арендованном особняке.

В канун Рождества из дома 39-летней Меган и 36-летнего Гарри в полицию поступил новый звонок, после того как на их территорию незаконно проник незнакомец. Им оказался 37-летний Николас Брукс, который был отправлен в тюрьму по обвинению в незаконном проникновении на чужую территорию, а затем был освобожден. Последний звонок был зафиксирован 16 февраля и помечен как «активация сигнала тревоги».

В интервью Опре Уинфри герцоги Сассекские рассказали, что боятся за свою безопасность после того, как они сложили с себя королевские полномочия. Принц Гарри отметил, что никогда не думал, что после «Мегзита» его перестанут охранять сотрудники британской службы безопасности, которая финансируется за счет налогоплательщиков Великобритании.

Я с рождения был в этом положении. Я унаследовал этот риск. Так что это было для меня шоком,

— сказал он.

Сейчас услуги телохранителей супруги оплачивают из собственного кармана.