В Арканзасе запретили операции по смене пола для несовершеннолетних

Закон был принят несмотря на то, что губернатор штата, республиканец Аса Хатчинсон наложил на него вето. Но Сенат и Палата представителей штата, также контролируемые республиканцами, все таки проголосовали за запрет на операции по изменению пола.
Главный довод сторонников запрета в том, что их цель — защитить детей от процедур, изменяющих жизнь, о которых позже они будут сожалеть. Они также указывают на побочные эффекты блокаторов полового созревания и гормональной терапии, которую проводят при подготовке к операции.
Противники напоминают, что решение о необходимости смены пола не принимается за один день, и ему предшествуют годы консультаций с врачами, психологами и социальными работниками.
Хатчинсон называет этот закон чрезмерным вмешательством правительства в личную жизнь людей. Эксперты-медики, включая специалистов Американской академии педиатрии предупреждают, что запрет на получение важной медицинской помощи увеличивает и без того высокий риск самоубийств среди трансгендерной молодёжи.
Американский союз гражданских свобод заявил, что готовит иск об отмене этого закона, поскольку он по сути выживает из штата семьи с трансгендерными детьми и врачей, которые занимаются их лечением.
«Это печальный день для Арканзаса, но эта битва еще не закончена», — заявила Холли Диксон, исполнительный директор союза в Арканзасе.
Аналогичные законы сейчас рассматривают в 16 американских штатах, включая Алабаму и Теннесси. Медики, которые занимаются трансгендерной темой, говорят, что это опасный прецедент, поскольку ожидание, неуверенность в завтрашнем дне и страх остаться без лекарств и возможности операции подрывают психику трансгендерной молодежи.
Сурс: https://www.bbc.com/russian/news-56662230?ocid=wsrussian.social.in-app-messaging.telegram..russiantelegram_.edit
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