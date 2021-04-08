США и члены НАТО обсудили военную активность России на границе с Украиной

Представители США, Канады, Литвы, Польши и Британии провели виртуальную встречу, на которой обсудили Украину и военную активность России в приграничных районах, сообщает пресс-служба Пентагона.

В заявлении отмечается, что действия российских властей «ухудшают ситуацию и мешают разрядить конфликт».

Также сообщается, что участники встречи заявили о намерении продолжать поддерживать «суверенитет Украины, ее территориальную целостность и евроатлантические устремления» и подтвердили готовность помогать обучению украинских военных и способствовать наращиванию их потенциала.

Встречу провел госсекретарь Великобритании Бен Уоллес. США на ней представляла заместитель министра обороны по вопросам политики Аманда Дори.

Напомним, ранее сообщалось, что вопрос РФ и Украины обсудили главы Минобороны США и Финляндии.