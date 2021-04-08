США и члены НАТО обсудили военную активность России на границе с Украиной

В заявлении отмечается, что действия российских властей «ухудшают ситуацию и мешают разрядить конфликт».
Также сообщается, что участники встречи заявили о намерении продолжать поддерживать «суверенитет Украины, ее территориальную целостность и евроатлантические устремления» и подтвердили готовность помогать обучению украинских военных и способствовать наращиванию их потенциала.
Встречу провел госсекретарь Великобритании Бен Уоллес. США на ней представляла заместитель министра обороны по вопросам политики Аманда Дори.
Напомним, ранее сообщалось, что вопрос РФ и Украины обсудили главы Минобороны США и Финляндии.
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