России удалось удержать лидирующие позиции в Европе по числу заключенных в тюрьмах.Как сообщают «Открытые медиа» , к такому выводу пришли эксперты Университета Лозанны в докладе, подготовленном для Совета Европы.

По последним официальным данным, за решеткой и колючей проволокой в России находятся 519,6 тысячи человек.

По относительному числу заключенных — 356 человек на 100 тысяч населения — РФ уступает только Турции, где «сидят» 357 граждан из каждых 100 тысяч.

Российский показатель более чем вдвое превышает среднеевропейский (102,5 заключенных на 100 тысяч населения) и высок даже по мерам ближайших соседей. Для сравнения: в Грузии — 252 заключенных на 100 тысяч жителей, в Азербайджане — 235.

Самое малочисленное тюремное население в Исландии (45 заключенных на 100 тысяч жителей), Финляндии (50 на 100 тысяч), Нидерландах и Норвегии (59 на 100 тысяч).

По смертности в местах заключения Россия также занимает первое место: за 2019 год и январь 2010-го умерли 2420 человек.

По расходам на содержание заключенных Россия — напротив — находится на последнем месте.

Несмотря на самый большой тюремный бюджет в Европе (4,1 млрд евро), расходы на каждого заключенного составляют всего 2,8 евро в день.

В Болгарии содержание одного заключенного обходится в 5,7 евро в день, в Азербайджане — в 9 евро. На втором месте по общему объему расходов на заключенных Великобритания — 3,9 млрд евро при расходах в 136 евро на человека в день и Германия — 3,5 млрд евро при стоимость одного дня содержания заключенного в 149 евро.