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Режиссер Энг Ли получит премию BAFTA за вклад в развитие кинематографа

Режиссер Энг Ли получит премию BAFTA за вклад в развитие кинематографа

В этом году церемония награждения BAFTA пройдет 10 и 11 апреля.

Автор оскароносных фильмов «Жизнь Пи» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», тайваньский режиссер Энг Ли в этом году стал лауреатом BAFTA Academy Fellowship Award. Официальное вручение состоится на торжественной церемонии 11 апреля.

«Англия всегда тепло относилась к моим работам, особенно к картине «Разум и чувства», съемки которой стали своего рода второй киношколой для меня», – сказал Ли.

Это наивысшая награда, вручаемая Британской академией кино и телевизионных искусств за вклад в развитие кинематографа, телевидения и видеоигр. В свое время ее лауреатами стали Чарли Чаплин, Альфред Хичкок, Стэнли Кубрик и другие выдающиеся режиссеры.

8 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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