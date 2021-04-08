«Проект» рассказал о тайных женах Рамзана Кадырова и их недвижимости на сотни миллионов

Издание «Проект», которое выпустило несколько громких расследований, представило новый материал, на этот раз о 44-летнем Рамзане Кадырове и его семье.

«Проект» утверждает, что у Кадырова, помимо 42-летней официальной супруги Медни, с которой у него был зарегистрирован светский брак, есть вторая жена — Фатима Хазуева (мусульманские законы допускают многоженство, но так как в Российской Федерации двоеженство запрещено, Кадыров и Хазуева, вероятно, провели исламский обряд бракосочетания никах), с которой он познакомился на конкурсе красоты («первом и последнем», как пишет издание) в Чечне в 2006 году.

На конкурсе 15-летняя Фатима заняла второе место, и вскоре после этого, по информации «Проекта», вышла замуж за главу Чечни. Информацию об их бракосочетании подтвердили известный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, который близко общался с братом Хазуевой, и односельчане девушки.

Рамзан Кадыров с семьей

По информации издания, вторая супруга Кадырова владеет роскошной недвижимостью в Грозном и Москве. В частности, в чеченской столице ей принадлежит шикарный дворец, расположенный прямо напротив резиденции Кадырова. Его стоимость в «Проекте» оценить не смогли.

По степени роскоши и площади дворец Хазуевой может конкурировать с лучшими домами Рублевки,

— отмечают в «Проекте».

Фатима Хазуева

При этом официально Фатима числится сотрудницей администрации главы Чечни, где получает зарплату в 100 тысяч рублей. В российской столице на Фатиму зарегистрировано несколько элитных квартир общей стоимостью в несколько сотен миллионов рублей.

Официальная жена Кадырова Медни, с которой он вместе воспитывает 14 детей, также владеет в Москве квартирами.

Общая стоимость недвижимости, записанной на всех жен Кадырова, составляет почти 800 миллионов рублей. И это без учета самого дорогого дворца в истории Чечни — оценить его невозможно,

— отмечают в издании.

Однако это еще не все. Как утверждает «Проект», у Медни есть фальшивая личность — Медни Мусаева, на которую зарегистрировано еще несколько объектов недвижимости.

Как установил «Проект», Мусаева и Кадырова — это одно лицо, обладающее набором документов на оба имени. Таким образом, получается, что у супруги главы Чечни две официально существующие личности — Кадырова, которая по декларации владеет всего одной квартирой на Мосфильмовской, и Мусаева, список владений которой гораздо шире, и вся эта собственность не находила отражения в декларации,

— отмечает издание.

Сам Рамзан Кадыров никогда не говорил о наличии у него второй жены, но о многоженстве отзывался положительно.

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