Презентация Genesis Hyundai в Китае с помощью беспилотников попало в рекорды Гиннесса

Компания Hyundai Motor провела презентацию бренда автомобилей бизнес-класса Hyundai Genesis в Китае с использованием самого большого количества дронов одновременно поднятых в воздух на одном представлении. В официальном сообщении Hyundai указано, что в небе над Шанхаем были задействованы 3281 беспилотный летательный аппарат (БПЛА), что стало новым мировым рекордом Гиннеса.

Официальный выход Genesis на китайский рынок был отмечен Hyundai в Шанхае 29 марта. В ходе мероприятий «вечернее небо озарили тысячи дронов», говорится в пресс-релизе компании. Уникальное шоу с названием «Genesis of Genesis» освещалось летательными аппаратами, выстраивавшимися в небе в различные объемные фигуры. БПЛА «рисовали» человеческую руку, автомобили Genesis G80 и GV80, с легко угадываемым силуэтом и элементами дизайна (решетка радиатора Crest), а также сдвоенную спираль. В завершении шоу в небе загорелась приветственная надпись «Привет Китай» на китайском и английском языке.



Новое достижение в категории книги рекордов Гиннесса «Наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов одновременно находящихся в воздухе» установлено Hyundai всего через полгода после предыдущего грандиозного шоу компании Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology (Китай), когда в воздухе в Чжухае Гуандун находилось 3051 дрон. Американская компания Intel устроила в 2018 году гораздо более скромное представление, когда на открытии зимних Олимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея) в небо было поднято «всего» 1218 дронов Intel Shooting Star Mini.