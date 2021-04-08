Певица из Кении загрызла мужа во время ссоры

27-летняя восходящая звезда эстрады из Кении, певица Вайолет Асала во время ссоры со своим 37-летним мужем Даниэлем Омолло Оньянго, офицером Сил обороны Кении, загрызла его насмерть.



Начало ссоры из-за квартиры не предвещало никаких ужасных африканских страстей. Женщина требовала у мужа переехать из дома с двумя спальнями в городе Кахава Вендани в более скромное жилище в Касарани, которое было ближе к студии, связанной с ее музыкальной карьерой.





Но супруг не желал ухудшать жилищные условия ради успеха жены и четко об этом сказал. Начался скандал, сначала словесный, который перерос в крики с киданием предметов. Потом Даниэль укусил жену за плечо на видном месте, рассвирепевшая женщина в ответ нанесла целую серию укусов — в плечо и в правую сторону груди. Неожиданно муж потерял сознание, а испуганная жена вызвала «скорую помощь», во время транспортировки в больницу мужчина умер.



Погибший Даниэль Омолло Оньянго

Рядовая семейная ссора закончилась трагедией:’тело супруга лежит в морге, в ожидании вскрытия, а жена — певица Вайолет Асала, настоящее имя которой Зиан Ачана –

предстанет перед судом. Приговор будет зависеть от того, как квалифицируют этот случай: как нанесение смертельных травм по неосторожности или как умышленное убийство.