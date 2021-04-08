 
  »

Меркель потребовала от Путина отказаться от усиления войск у границ Украины

В немецком кабмине рассказали о деталях телефонных переговоров российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Предметом разговора, помимо прочего, было усиленное военное присутствие России вокруг востока Украины», — заявила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает ТАСС.

«Канцлер потребовала отказаться от этого усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации», — указала Деммер.

Напомним, ранее сегодня Меркель и Путин провели телефонный разговор, во время которого обсуждались ситуация с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, Сирия, Ливия, обстановка в Боснии и Герцеговине, а также конфликт в Донбассе. На сайте Кремля сообщалось, что Путин указал Меркель на провокационные действия Киева, который в последнее время «целенаправленно обостряет обстановку» на линии соприкосновения в Донбассе. Он подчеркнул необходимость неукоснительного выполнения Киевом ранее достигнутых договоренностей, в первую очередь по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса, говорилось в тексте стенограммы.

8 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  