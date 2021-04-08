Регулярный бег снижает риск смерти, в том числе от рака » Меркель потребовала от Путина отказаться от усиления войск у границ Украины В немецком кабмине рассказали о деталях телефонных переговоров российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. «Предметом разговора, помимо прочего, было усиленное военное присутствие России вокруг востока Украины», — заявила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает ТАСС. «Канцлер потребовала отказаться от этого усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации», — указала Деммер. Напомним, ранее сегодня Меркель и Путин провели телефонный разговор, во время которого обсуждались ситуация с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, Сирия, Ливия, обстановка в Боснии и Герцеговине, а также конфликт в Донбассе. На сайте Кремля сообщалось, что Путин указал Меркель на провокационные действия Киева, который в последнее время «целенаправленно обостряет обстановку» на линии соприкосновения в Донбассе. Он подчеркнул необходимость неукоснительного выполнения Киевом ранее достигнутых договоренностей, в первую очередь по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса, говорилось в тексте стенограммы.