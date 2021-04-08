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Крис Хемсворт хочет сыграть сына Гладиатора

Крис Хемсворт хочет сыграть сына Гладиатора

В полку сторонников создания сиквела знаменитого фильма «Гладиатор», вероятно, произошло серьезное пополнение. Как отмечает издание New Idea, идеей создания такого кинопроекта заинтересовался исполнитель роли Тора в киновселенной Marvel Крис Хемсворт.

По слухам, исполнитель главной роли Рассел Кроу полагает, что только его соотечественник Хемсворт может достойно сыграть роль его сына в предполагаемом продолжении. Отметим, что в картине 2001 года сын Максимуса погибает вместе с его матерью, и именно это становится отправной точкой противостояния главного героя и наследника Марка Аврелия.

Однако, высказываются предположения, что Люциус, сын сестры Коммода, на самом деле является отпрыском Максимуса, о чем сам герой мог не знать. Не исключено, что именно повзрослевшего Люциуса может сыграть Крис Хемсворт.

Напомним, что разговоры о создании продолжения «Гладиатора» идут многие годы. Обсуждались самые разные концепции, но проект так и не был реализован.

В 2019 году продюсеры Лори МакДональд и Уолтер Ф. Паркс подтвердили, что действительно работают над сценарием сиквела.

8 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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