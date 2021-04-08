Как пробиться junior-кандидату — правильный поиск вакансии

ИТ-рынок это прежде всего новые возможности

Рынок ИТ-специалистов не смотря на мировой кризис растет колоссально. Стоит отметить, что только за последние два года в странах Восточной Европы он вырос почти на 40% и это не предел. Бьют рекорды и зарплаты в данном секторе — он считается наиболее высокооплачиваемым. Таким образом сложности, которые возникают при поиске удачной вакансии ИТ-специалистом носят скорее технический характер, когда бывает скорее нарушена коммуникационная цепочка между потенциальным работодателем и его визави. Хороший junior-кандидат всегда готов предоставить всю необходимую информацию о себе, включая резюме, примеры проектов, исчерпывающие данные о подготовке и сертификации. И потому целиком логично, что для правильной коммуникации между компаниями, которые находятся в поиске специалистов и самими специалистами появился такой отличный проект как https://jungo.dev/ru , который предлагает отличные вакансии на территории Украины.

1. Правильный подход — залог успеха

Правильный подход в карьере, это залог успеха. И конечно же он строится прежде всего на личной репутации для junior-кандидата. Таким образом подключение к правильному клубу позволяет в будущем осуществлять успешное карьерное развитие. Понимание того, что вы находитесь в одной лодке с известными компаниями повышает вашу самоооценку и ваш личный рейтинг.

Что же касается именитых работодателей, то здесь мы имеем возможность выбирать лучших из лучших, объединением на одной площадке с работодателем отличных специлаистов, которые в будущем послужат успеху ИТ-компании в разработках и на рынке.

2. Легкость ведения бизнеса, это легкость формирования команды.

Конечно же — ваш бизнес, если вы владелец компании, базируется в первую очередь на возможностях привлечения лучших из лучших. И тут важна оценка возможности работы каждого junior-кандидата в команде как с именитыми сотрудниками, так и с достаточно новыми участниками проектов. И jungo.dev как раз и дает такую возможность, отсеивая надежных участников команды. Вы сэкономите колоссально много времени, не перебирая резюме в сети, а просто включившись в проект, где уже есть те, кто вам нужен. Также значительно экономят свое время и те, кто являются соискателями, ведь здесь вас уже ждут представители компаний.

Отдельно вы можете ознакомиться в блоге сайта о последних тенденциях на рынке ИТ-разработчиков и услуг. Пожалуй достаточное количество информации поможет вам сделать правильный выбор и обойти острые углы в своей деятельности.