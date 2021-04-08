Как правильно продавать горячий кофе

Хотите открыть кофейню с вкусным кофе и много зарабатывать?

Основой ведения любого бизнеса является не только правильный бизнес-план и точный просчет движения денег, но и тайм-менеджмент, а также использование современных технологий в работе, в том числе таких технологий, которые экономят и время и деньги. Особенно если вы проект, рассчитанный на быструю хоть и относительно небольшую прибыль. Например правильный бизнес-план кофейни, с которым вы можете ознакомиться здесь , просто перейдя по ссылке. Казалось бы, кофейня, это достаточно простой бизнес, с которого легко начать и легко просчитать, но это ровно до того момента, когда у вас кроме одной точки с вкусным и горячим кофе появляется еще одна. Удивительно, но кофейный бизнес, не смотря на пандемию и локдауны все равно идет в рост, расширяя как ассортимент продукции, так и сферу сопутствующих услуг и это в общем-то при правильном подходе очень выгодное вложение. А потому стоит оценить масштабирование проекта территориально.

Система распреденных точек по продаже кофе или даже сеть небольших кафе уже требует гораздо большего внимания. Причин несколько и стоит разбить их по пунктам.

логистика объектов

брендирование (как отобразить бренд)

система лояльности клиентов

механизм бронирования заказов

Все это вместе накладывает как больше возможностей, так и больше задач для реализации замысла. И потому, вам необходимо здраво оценить свои возможности. В первую очередь начните с оценки рынка. Опишите зону покрытия вашей кофейни и точек по продаже кофе. Оцените потенциальный масштаб клиентов и выторг за день или месяц. Посмотрите, что делают конкуренты. Для этого физически стоит оценить их работу.

Важным будет оценка маршрута потенциальных клиентов в часы пик и вечером. Часто они не совпадают. Так вы сможете выбрать удобные территориально места для выбора площадки запуска бизнеса. Оцените основные риски, такие как издержки и изменения цен на продукцию, задержки с поставками сырья и оборудования. Детально проработайте необходимый персонал, включая баристу, официантов, уборщиков помещений, менеджеров сети. Все это и много другое можно изучить по ссылке выше на сайте joinposter.com — там много полезной информации, которая пригодится.

Правильное управление кофейней и автоматизация это POS-система

Пожалуй самым важным элементов в организации такого бизнеса как сеть кофеен, будет сам механизм управления и автоматизация процессов. Это и оформление вовремя заказов, обеспечение бесперебойных поставок и координация работы сети. Здесь предлагается идеальное решение — POS-система, которая легко и быстро решает все вопросы: онлайн-касса и бронирование заказов, логистика, управление финансами, аналитика процессов, CRM. Об этом вы легко моете узнать детальнее по ссылке. Но мы расскажем главное — вы получаете с помощью POS-системы не только экономию средств и времени, а и совершенно другой уровень работы бизнеса, благодаря чему теперь масштабирование процессов не составляет труда. Сама установка такой системы и ее обслуживание практически ничего не стоят. Зато результат не заставит себя ждать. А потому учтите POS-систему уже на этапе планирования бизнеса в списке задач.