Известный рэпер выпустил защитную маску от коронавируса за 300 долларов

Коронавирус никуда не собирается пропадать или уходить. Нужно привыкать к нему всерьез и надолго, а по этому разные предприимчивые люди собираются конкретно на этом зарабатывать.

Зацените посыл: рэпер Will.i.am совместно с дизайнером скафандров для SpaceX разработал «умную» защитную маску Xupermask.

Дизайнеры превратили маску в устройство со встроенной подсветкой, беспроводными наушниками, микрофоном с шумоподавлением, сменными фильтрами, двумя трехскоростными вентиляторами. За технологическую часть отвечали специалисты американской корпорации Honeywell, специализирующейся на системах управления и автоматизации для аэрокосмической и автомобильной промышленности.

Маска сделана из ткани и силикона. Есть ремешок для регулировки, чтобы маска плотно прилегала к лицу. Маска создана в двух цветах: белом и черном. Поступающий воздух проходит через сменные HEPA-фильтры. В комплект входят набор фильтров на три месяца, кейс для переноски, накладки для наушников, дополнительная тканевая маска и USB-C кабель для зарядки.

Соединение маски со смартфонами проходит по протоколу Bluetooth 5.0. Заряда хватает на семь часов. Цена начинается от $299 (около 23 тысяч рублей). Маску можно будет купить на официальном сайте производителя с 8 апреля.