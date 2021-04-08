Инсайдер об отношениях принца Уильяма с братом: «Гарри поставил популярность и славу выше семьи»

И так не слишком теплые отношения 38-летнего принца Уильяма и 36-летнего принца Гарри заметно ухудшились после недавнего скандального интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри. И, по словам инсайдеров, пока братья далеки от примирения.

Разговор Гарри и Уильяма после большого интервью закончился не очень хорошо,

— сказал источник изданию Us Weekly.

По словам инсайдеров, Уильям считает, что после переезда в США его брат очень изменился.

Уильям считает, что Гарри стал слишком самодовольным с тех пор, как переехал в Калифорнию. Он думает, что успех и Голливуд вскружили его брату голову. Он уже обвинил его в том, что Гарри поставил свою популярность и славу выше семьи,

— добавил инсайдер.

Принцы Уильям и ГарриБратья, о чьих напряженных отношениях в последние годы ходило много слухов, собираются воссоединиться этим летом на мероприятии по случаю открытия скульптуры, посвященной их покойной матери принцессе Диане. Источники говорят, что Уильям настаивает на встрече с Гарри до торжественного события, а тот якобы встречаться заранее отказывается.

Если Гарри что-то устроит в этот день или, еще хуже, не появится, Уильям никогда ему этого не простит,

— заключил источник.

Принцы Уильям, Чарльз и ГарриНапомним, что ранее инсайдеры сообщали, что принц Уильям пришел в бешенство после интервью своего младшего брата и его жены, в котором она, в частности, рассказала, как супруга Уильяма Кейт Миддлтон довела ее до слез. Говорят, что герцог Кембриджский очень хочет рассказать свою версию событий, о которых говорили его родственники, но вынужден молчать, чтобы не нанести ущерб репутации королевской семьи.

Пока Уильям позволил себе только один короткий комментарий об интервью Меган и Гарри. Он заявил, что его семья не расистская (в интервью Меган рассказала, что в королевской семье были крайне обеспокоены тем, какой цвет кожи будет у их с Гарри первенца Арчи).