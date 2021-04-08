Илон Маск назвал фильм, который его поразил

Знаменитый изобретатель и основатель компании SpaceX Илон Маск в свободное время охотно просматривает новые фильмы. Не обошел он вниманием фильм «Годзилла против Конга«, от которой остался в восторге.

После просмотра новинки Warner Bros. Илон Маск написал короткую рецензию в твиттере. Изобретатель не скрывал, что остался в восторге от ленты.

«Годзилла против Конга» – таков впечатляющий, просто вав! Самый безумный фильм, что я видел! Любовное послание последователям теории заговоров! И все же конец фильма довольно трогательный», – написал Илон Маск.

По теории заговоров, вероятно, Илон Маск имел в виду теорию пустотности Земли. По мнению некоторых ученых, под землей могут быть неизведанные формы жизни.

«Годзилла против Конга»: коротко о фильме

Ленту Адама Вингард «Годзилла против Конга» презентовали 3 апреля 2021 года. Поскольку многие кинотеатры остаются закрытыми, украинцы смогут посмотреть фильм с 20 мая.

За первый уикенд проката в США «Годзилла против Конга» установил рекорд. Лента собрала 48,5 миллиона долларов.

Фильм рассказывает о путешествии Конга к островной лаборатории. Там люди планировали больше изучить возможности и историю великана. Однако экспедицию прервал взбешенный Годзилла, которого что-то разозлило на поверхности. Между двумя титанами вспыхнула ожесточенная драка, которая несла одни разрушения.

Главные роли в фильме «Годзилла против Конга» сыграли: Милли Бобби Браун, Александер Скарcгард, Эйза Гонсалез, Ребекка Холл и Кайл Чендлер.