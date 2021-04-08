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Холли Берри в прозрачном наряде показала бойфренда

Холли Берри в прозрачном наряде показала бойфренда

Актриса Холли Берри поделилась в Instagram серией фото со своим парнем, музыкантом Ван Хантом.

На снимках 54-летняя знаменитость предстала босиком в прозрачном ярко-красном платье от Sammy. Хант надел пальто с абстрактным принтом, серые брюки, берет и высокие кроссовки Vans.

Они прогуливаются, а на одном из кадров пристально смотрят друг другу в глаза.

Ранее актриса не афишировала отношения с 51-летним музыкантом. Еще прошлым летом Берри лишь намекала на появление мужчины в своей жизни – она периодически публиковала снимки мужских ног, не уточняя, кому именно они принадлежат. Лишь к осени Холли раскрыла интригу.

8 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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