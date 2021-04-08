Раскрыто место проживания исчезнувшей звезды 90-х Известный рэпер выпустил защитную маску от коронавируса за 300 долларов » Холли Берри в прозрачном наряде показала бойфренда Актриса Холли Берри поделилась в Instagram серией фото со своим парнем, музыкантом Ван Хантом. На снимках 54-летняя знаменитость предстала босиком в прозрачном ярко-красном платье от Sammy. Хант надел пальто с абстрактным принтом, серые брюки, берет и высокие кроссовки Vans. Они прогуливаются, а на одном из кадров пристально смотрят друг другу в глаза. Ранее актриса не афишировала отношения с 51-летним музыкантом. Еще прошлым летом Берри лишь намекала на появление мужчины в своей жизни – она периодически публиковала снимки мужских ног, не уточняя, кому именно они принадлежат. Лишь к осени Холли раскрыла интригу.