Холли Берри в прозрачном наряде показала бойфренда

Актриса Холли Берри поделилась в Instagram серией фото со своим парнем, музыкантом Ван Хантом.
На снимках 54-летняя знаменитость предстала босиком в прозрачном ярко-красном платье от Sammy. Хант надел пальто с абстрактным принтом, серые брюки, берет и высокие кроссовки Vans.
Они прогуливаются, а на одном из кадров пристально смотрят друг другу в глаза.
Ранее актриса не афишировала отношения с 51-летним музыкантом. Еще прошлым летом Берри лишь намекала на появление мужчины в своей жизни – она периодически публиковала снимки мужских ног, не уточняя, кому именно они принадлежат. Лишь к осени Холли раскрыла интригу.
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